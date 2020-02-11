Oyuncakçıdan tabanca alıp soygun yapan şüpheliye 7 yıl 6 ay kadar hapis istemi - Son Dakika

Avcılar'da bir mağazadan aldığı oyuncak tabanca ile soygun yapan Tahir Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Yalçınkaya'nın 'silahla yağma' suçundan 7.5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.



Avcılar'da 27 Aralık 2019'da bir oyuncak mağazasından oyuncak tabanca alarak soygun yapan, daha sonra ise pişman olup teslim olan Tahir Yalçınkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Yalçınkaya'nın bir dükkandan oyuncak tabanca alarak, müşteki Kadriye Güllü'nün müdür olarak görev yaptığı bankaya geldiği anlatıldı. Yalçınkaya'nın bankaya geldiğinde oyuncak tabancayı doğrultarak 'paraları verir misin' dediği açıklandı. Gişe görevlisi Filiz Topçu'nun sanığın uzattığı poşete 85 bin TL koyduğunun da belirtildiği iddianamede, Yalçınkaya'nın yan gişede oturan Umut Akın'dan da para alarak 93 bin TL ile bankadan uzaklaştığı ifade edildi.



İddianamede, Yalçınkaya'nın bankadan çıktıktan sonra polis haber merkezini cep telefonu ile arayarak, soygunu kendisinin yaptığını ve teslim olmak istediğini söylediği belirtildi. Etkin pişmanlık gösteren Tahir Yalçınkaya'nın yanında bulunan paralar ile birlikte yakalandığı da anlatıldı.



İddianamede, Yalçınkaya'nın 'silahla yağma' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL