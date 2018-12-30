Oyuncakçılar ithalat vergisinde süre uzatımı istiyor

OYDER Başkanı Esin Yürür, "Birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi.

OYDER Başkanı Esin Yürür, "Birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi. "Bunlar iptal edilirse Çinlilerin gözünde 'siparişini iptal eden firmalar' konumuna düşeriz. Bu nedenle geçiş süreci 45 gün yerine en az 3 ay olmalı" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam

Adalet Bakanı Gül'ün "Bana da Ceza Tebligatı Geldi" İtirafı Sunucu Hakan Çelik'i Şaşkına Çevirdi

Sibel Can ve Kızı Melisa'nın Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı