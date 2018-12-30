Son Dakika Haberleri: Oyuncakçılar ithalat vergisinde süre uzatımı istiyor

Oyuncakçılar ithalat vergisinde süre uzatımı istiyor

46 dakika önce

OYDER Başkanı Esin Yürür, "Birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi.

Oyuncakçılar ithalat vergisinde süre uzatımı istiyor, System.String[]
OYDER Başkanı Esin Yürür, "Birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi. "Bunlar iptal edilirse Çinlilerin gözünde 'siparişini iptal eden firmalar' konumuna düşeriz. Bu nedenle geçiş süreci 45 gün yerine en az 3 ay olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 

Fi, Ekonomi
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