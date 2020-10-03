Oyuncakçılar, yerli üretim yapmak için 'Oyuncakçılar İhtisas OSB' kuruyor

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ithalatta yaşanan aksaklıklar nedeniyle yerli üretime geçmek için Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, OSB'ye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Biz 2021 yılında alt yapıyı, 2022 yılında üst yapıyı 2023'te de Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Bize destek verilirse şu anda oyuncak ihracatı 40 milyon dolar, bunu 1 milyar dolara çıkartabiliriz" dedi.

Pandemi döneminde, ithalatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin oyuncak sektörü, yerli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyor. 2022 yılında faaliyeti geçmesi planlanan OSB için Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), TOY-KOOP, Asrey İnşaat ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) iş birliği yaptı.

'İTHALAT VELİLERİN OYUNCAĞA ERİŞİMİNİ ENGELLEDİ'TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık, Vize'de inşaat çalışmaları süren OSB'nin devreye girmesiyle sektörün kümeleşmesi sağlanacağını söyledi. Vize'de kurulan Oyuncakçılar İhtisas OSB'sinin 2023 hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Mıcık, bölgede ilk etapta 5, daha sonra ise 15 bin kişiyi istihdam sağlanacağını söyledi. OSB'nin kurulma amacına değinen Mıcık, "Oyuncak şu anda aile bütçesine biraz fazla yük getirdi. Türkiye'deki bu fiyat ithalattaki fiyat yükselmesiyle beraber bu sefer iç piyasada bu ürünlerin daha rahat üretilebileceği ve fiyat politikası olarak şu anda devalüasyondan dolayı Türkiye'deki kurun düşmesiyle beraber Çin'in yüzde 10-15, 20 altında maliyetlere çıkartabiliyoruz. Bu da ister istemez Türkiye'deki üretimleri artırdı. Bugün Bayrampaşa , İkitelli oradaki bütün kalıpçılara bakın herkes şu anda oyuncak kalıbı yapıyor. Ama bunlar dağınık dağınık çalışmasıyla beraber üretimde istedikleri potansiyele ulaşamayacak. Çünkü önce sanayiden başlıyorlar o yetmiyor, başka yeri tutuyorlar, o da yetmiyor bir yer daha bu da üretim maliyetlerini artıyor" diye konuştu.'ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ'Çin'in Şantuğ bölgesinin dünyadaki oyuncak üretiminin yüzde 60 ile 70'ine hakim olduğunu belirten Ender Mıcık, bunun da kümeleşmeyle sağlandığının altını çizdi. Birlikten kuvvet doğar şeklinde bir araya geldiklerini söyleyen Mıcık, dağınık çalışmaların sektörde getirdiği zorlukları anlattı. Mıcık, şunları söyledi: "Buradan ham girecek ürün buradan çıkacak. İçimizde matbaacı var, kutulanıp kolilenecek direkt raflarda yerini alacak şekilde piyasaya sunulacak. Bu maliyetleri de çok aşağıya çekecek. Kümeleşmenin en büyük avantajı şu. Bir ürünün her şeyini siz yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Tekerini, motorunu, kartını dışarıdan alabiliyorsunuz, siz sadece ne kalıyor? Elinize bir ürünün dizaynı kalıyor siz sadece ürüne odaklı çalışıyorsunuz. Tek başına bir ürün yaptığınız zaman elinizdeki sermaye ile bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde aksam parçaları dışarıdan tedarik edince o parayla 3 tane ürün çıkartıyorsunuz. Üç tane ürün çıkartmak 3 tane ciro anlamına geliyor. Az metre kare daha çok ürün çıkartıyorsunuz. Bu dışarıdan aldığımız tekerdi, diğer ürünler alakalı bunları dışarıdan aldığınız zaman maliyetler bayağı aşağıya çekiliyor. Bu sefer de rekabetçi bir duruma gelmiş oluyorsunuz. Ülkemizin uluslararası firmalara hitap edecek 10- 12 firma var. Onlar zaten şu anda ürüne yetişemiyorlar. Zaten ihracatları çok hızlı, iç piyasada çok hızlı satış yapıyorlar. Dışarıdan fason almak durumları yok. Dışarıdan gelecek firmaların da burada fason ürettirecekleri yerleri yok. Çünkü hepsi merdiven altı şeklinde çalışıyor. Standartlara uygun değil yerleri. Biz burada uluslararası standartlara göre rahat bir çalışma koşulu oluşturacak şekilde alt yapılı Çin'den sonra ikinci üretim üssü olarak burayı düşünüyoruz. Çok iyi gidiyor şu anda. Büyük ilgi alaka var. Türkiye'nin en büyük avantajı şu; 30- 35'e yakın ülkeyle gümrük birliği anlaşması var. Merkez bir ülkeyiz, araçlar ile çıktığınız da beş günde en az bir buçuk iki milyar nüfusa ulaşabiliyorsunuz. Bir buçuk iki milyar nüfusta dünya nüfusuna baktığımız da satın almaları yüksek bir nüfus. Onun da büyük bir avantajı var. Oyuncak biraz havale bir ürün, çok yer kaplıyor. Ambarıydı, nakliyesiydi o da bize bir arada olmamızla beraber hepsini hızlı bir şekilde buranın da aynı zamanda bir fuar alanı şeklinde oluşacak. Biz burayı bir üs haline getirmeyi düşünüyoruz."'OYUNCAK İHTACATINI 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARTABİLİRİZ'Mıcık, 2023 hedeflerine yetiştirmek istedikleri OSB'nin tamamlanmasıyla hedeflerine ulaşacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Biz 2021 yılında alt yapıyı, 2022 yılında üst yapıyı 2023'te de Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak istiyoruz. Şunu söyleyeyim; bizim şöyle de bir sıkıntımız var üreticiler olarak. Bu aksam parçayla biz yurt dışından ürün getirirken katma değerli ürün yapmak adına burada çok büyük gümrük tariflerine maruz kalıyoruz. Yani nihai ürün gibi. Bunla alakalı bize destek verilirse şu anda oyuncak ihracatı 40 milyon dolar, bunu 1 milyar dolara çıkartabiliriz. Çünkü ithalat bizim 550 milyon dolardı. Türkiye'de 550 milyon dolarlık ithalat varsa iç piyasa bunu tüketiyorsa iki yıl içerisinde çıkarılabilecek hedefler" diye konuştu.'OSB'YE YOĞUN İLGİ VAR'

Oyuncakçılar İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasının bölgeye büyük bir katkı da sağlayacağının altını çizen Mıcık, "Çinli firmalar ile görüşüyoruz, onlar da buraya büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Pandemi nedeniyle şu anda gelemiyorlar. Ancak benim oğlum Çin'de olduğu için onlar ile irtibatta ve sürekli bana burayla ilgili sorular soruyorlar. Şu anda bayağı bir teveccüh var. Eğer onlar da buraya gelirse burası sağlıklı bir şekilde büyüyecek 10- 15 bin kişiyi rahat istihdam eder. Tabi bizim kendi ortaklarımızın da soruları var. İşte biz oraya geleceğiz ama eleman bulabilir miyiz gibi. Biz burada çevre köyleri gezdik, dolaştık. Herkes dört gözle şu anda burayı bekliyor. Şu anda burada 66 bine yakın nüfus var. Buradan sabahları servislerle insanlar sabahın saat 06.00'sında, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı'ya diğer yerlere bölgelere gidiyorlar. Burada evi olup da oralara giden insanlarımız da var. Burada evleri boş duruyor orada kira veriyor. Burada bir çalışma olunca onlarda geri dönmüş olacaklar. Yani biz ters göçü de sağlayacağız. Onun için büyük bir avantajı var. Hızlı tren olayımız var. Halkalı- Edirne arası yük taşıma aynı zamanda o da yapılacak. Burası gelecek vadeden Bulgaristan yakın, İstanbul'a yakın Tekirdağ limana yakın" diye konuştu.