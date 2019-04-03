Oyuncaklar Diyarı Müzede Görücüye Çıktı

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticisi Sibel Gürbüz ve 40 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı "Oyuncaklar Diyarı" isimli Örgü Oyuncak Bebek Sergisi, bugün 14.30'da düzenlenen törenle Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda izlenime sunuldu.

Sibel Gürbüzoğlu ve 40 kursiyerin 320 saatlik şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı, diğer adıyla Amigurumi modülünde ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergide; büyük bir özveriyle tığ ve yünlerle örülüp içi boncuk elyafla doldurulmuş vaziyette olan genelde çizgi film kahramanlarının yer aldığı 70 oyuncak yer alıyor. Kent Müzesinde açılan 111'inci sergi olma özelliğini de taşıyan sergi, 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak.

HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM

Sergi açılışına Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte çok sayıda davetli, İNESMEK kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Başkan Taban, Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin sonucuna ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşarak "Güzel bir günde Kent Müzemizin sergi salonunda sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada yeni döneme ilişkin de duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. 16 aydır bu şehre hizmet ettik. Bir ara dönem gibiydi. Aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yine Allah nasip etti; doğduğumuz, büyüdüğümüz şehri hizmet etme şerefine nail olduk. Teveccühlerinden dolayı tüm ilçe halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şunu hiç kimsenin unutmamasını rica ediyorum; herkesin belediye başkanıyım. Allah nasip ederse nerede ne eksik varsa gidermek adına kıymetli meclis üyelerimizle, yöneticilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber bunların her birinin üstesinden gelmeye gayret edeceğim. Vatandaşlarımızı anlayarak bu siyaset anlayışını sürdüreceğim. Bu önemli bir şey. Çünkü vatandaşı anlamadan başarılı olmak mümkün değil. 16 aydır da bunu yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu şehri en güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Rabbim de buna fırsat verirse, sağlığımız sıhhatimiz yerinde olduğu sürece gecemizi gündüzümüze katarak en güzel hizmetleri kazandıracağız" dedi.

İNESMEK ÖNEMLİ BİR FAALİYET ALANIMIZ

Konuşmasında İNESMEK'in önemli bir faaliyet alanı olduğuna dikkat çeken Taban, "Şehrimizde özellikle gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, yetişkinler… Herkese kapılarını açmış bir merkez. Bu alanda gerçekten 80 civarında branş ve pek çok kurs alanıyla orada öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz sayesinde sizlere en güzel hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da buna ilgi ve alaka gösteriyor. Buralarda bu kurslara katılıp gerek kendilerinin gelişimi noktasında gayret sarf ediyorlar gerekse de aile ekonomilerine katkı koyabilmek adına buralardan istifade ediyorlar. Bu dönem bunları biraz daha geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

320 SAATLİK EMEK SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Sergi hakkında da görüşlerini ifade eden Taban, şöyle devam etti: "Bugün sizlerle birlikte İNESMEK usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin hazırladığı 'Oyuncaklar Diyarı' isimli örgü oyuncak bebek sergisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Sergimiz 3-10 Nisan tarihleri arasında açık kalacak. İNESMEK öğretmenlerimizden Sibel Hanım ve kursiyerlerinin hazırladığı bu sergiyi hep birlikte açıp bu güzel eserleri birlikte göreceğiz. 40 kursiyerimiz ve öğretmenimiz 320 saatlik çalışma sonucunda şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı dediğimiz bu eserleri ortaya çıkardılar. Aynı zamanda bu sergi müzemizde açtığımız 111'inci sergimiz. İnşallah daha nice sergileri hep birlikte açacağız. Bireysel manada da burada sergiler düzenlemiştik. Tüm vatandaşlarımıza kapılarımızı açtığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Bundan sonra da güzel sergilerimiz olacak. 'Kalemin Bereketi' adı altında 12-28 Nisan tarihleri arasında hat ve tezhip sergisini burada açmış olacağız. Ben öğretmenlerimize, kursiyerlerimize, kültür işleri personelimize ve burada bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra davetliler sergiyi gezerek hazırlanan eserleri ilgiyle inceledi.