Son Dakika Haberleri: Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti
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Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti

2 dakika önce

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı.

Oyuncaklar köy okulu öğrencilerini mutlu etti, System.String[]

Düzce Namık Kemal İlkokulu tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliği başladı. İlkokul öğrencileri oyuncaklarını Gölormanı İlkokulu'nda bulunan ana sınıfı öğrencilerine hediye etti.


Namık Kemal İlkokulu farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor. Okul yönetimi tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Paylaşıyorum' etkinliğine okulda öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı. Toplanan oyuncaklar paketlenerek Düzce Merkez'e bağlı Gölormanı İlkokulu'nda ki ana sınıf öğrencilerine hediye edildi. Mutlu Çocuklar, gülen yüzler sloganı ile yapılan aktivite kapsamında oyuncağı alan ana sınıfı öğrencilerinin mutluluğu yüzlerinden okundu. Namık Kemal İlkokulu'nun bu ve buna benzer çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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