Oyuncaklar Tamir Ediliyor, Çocuklara Umut Oluyor

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara çözüm üreten kişilerin öykülerini anlattığı Fark Yaratanlar programında onuncu sezonun onuncu Fark Yaratan'ı kullanılmayan, arızalı, kırık, bozuk oyuncakları toplayıp, tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran "Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun" projesi oldu.

Birçok gönüllü tarafından desteklenen projeye Muammer Kavazoğlu'nun annesi Şükriye Kavazoğlu da pelüş oyuncakları tamir ederek destek veriyor.

Fark Yaratanlar programı sayesinde ilham veren onlarca hikayeyle karşılaştıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Oyuncaklar çocuklar için sadece eğlence değil, onların hayal güçlerini genişleten ve öğrenmelerine destek olan materyaller. Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun projesi de birçok çocuğun gelişimini destekleyerek onların hayatlarına çok önemli bir katkıda bulunuyor. Sabancı Vakfı olarak bize ilham veren Muammer Kavazoğlu'nun hikayesini paylaşarak daha iyi yarınlar için çalışan bireylere cesaret vermekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Şiddet çağrışımı yapan oyuncaklar gönderilmiyor

"Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun" projesi kapsamında tabanca ve tüfek gibi şiddet çağrışımı yapan oyuncaklar parçalanarak diğer oyuncakları tamamlamak için kullanılıyor, çocuklara gönderilmiyor. Geri dönüşümle doğanın korunmasına destek olan proje israfın da önüne geçiyor.