Son Dakika Haberleri: Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı
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Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı

34 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın girişinde çocukların oyuncakları arasında yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.
Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: AA
İtfaiye, Erdemli, Güncel
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