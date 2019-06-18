Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:30 Kaynak: AA
'in Erdemli
ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın girişinde çocukların oyuncakları arasında yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.
Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
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