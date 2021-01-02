Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti - Son Dakika

Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti

02.01.2021 13:06
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisinin oyuncaklarıyla korona virüse dikkat çekmek için yaptığı skeç sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisinin oyuncaklarıyla korona virüse dikkat çekmek için yaptığı skeç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Babasıyla birlikte sosyal medyaya video çeken Ceylin Altınordu, oyuncaklarıyla yaptığı skeçle maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ceylin Altınordu, öğretmeninin verdiği ödev üzerine korona virüse dikkat çekmek için video hazırladı. Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çeken minik Ceylin, babası Murat Altınordu ile birlikte hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaştığı video ilgiyle izlenen minik Ceylin, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine değindi. Ceylin, sosyal medya platformu Youtube için hazırladığı videoda maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan iki kişinin korona virüse yakalanması ve hastanede geçirdiği zorlu süreci anlattı.

Videodaki skeci daha önce çalışmadığını ve tamamen doğaçlama şekilde oynadığını belirten Ceylin Altınordu, "Öğretmenim youtube'ta korona virüsle alakalı video çekmemi istedi. Ben de öğretmenim ödevi verdiğinde kafamda düşündüm ama hiç bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Beğenildi, güzel de oldu. Tedbirlere genellikle çok dikkat çektim. Bildiğim şeyleri videoda anlattım. Virüs olan arkadaşımızın içinde bulunduğu şeyleri anlattım. Maske ve sosyal mesafe kuralları videonun en önemli özelliği oldu. Senaryo yazmadan doğaçlama şekilde oynadım. Videoya başladığımızda akışına bıraktım ve sözcükler arka arkaya geldi. Maske takmalıyız. Bu virüs kendi kendine geçemez. Yasaklar oldu. Yasaklara uymamız gerekiyor. Çocuklar saat 14.00'te çıksa bile ben çıkmıyorum. Virüs bulaşabilir. Maske takmalıyız. Mesafe, temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Bu virüsü atlatmak bizim elimizde" dedi.

Ceylin'e videolarında yardım eden babası Murat Altınordu, özgüvenini geliştirdiğini belirterek "Her çocuk gibi Ceylin de youtube videoları seyrediyordu. Bir bana bu tür videolar çekmek istediğini söyledi. Ben de kendime ait sosyal medya hesabım olmamasına rağmen kızım bu istediğini geri çevirmedim. Bu isteği ileride kendi özgüveni açısından insanlara kamera karşısında konuşması bakımından kendisini geliştirebileceğini düşündüm" diye konuştu.

Ceylin'in daha önce tiyatroda da oyunlar oynadığını belirten baba Altınordu, "Ceylin doğal bir çocuk. Öncesinde tiyatroya da götürdüm. Oradaki oyunlarını da gördüm. Bundan sonrasında da video çekme isteği doğunca başarılı olabileceğini düşündüm. Genelde yaşıtlarına aldığı oyuncakları tanıtmakla başladık. Sonrasında iki tane hayvanımız var. Onları nasıl temizlediğini ve baktığını anlattık. Sonrasında öğretmeninin korona virüsle alakalı bir video çekmek istediğini söylemesi üzerine iki bebeğine maske takalım, iki bebeğine de maske takmayalım ve insanların aradaki farkı görmelerini amaçladık" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti
Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti

Şehzadeler, oyunlar, Manisa, Video, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti - Son Dakika


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