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Oyuncaklarını satışa çıkaran çocuğa, Başkan Şerifoğulları'ndan anlamlı jest

1 saat önce

Elazığ'da sokakta oyuncaklarını satışa çıkaran 8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir'in tüm oyuncaklarını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları alıp çocuklara dağıtılmasını sağladı.

Oyuncaklarını satışa çıkaran çocuğa, Başkan Şerifoğulları'ndan anlamlı jest, System.String[]
Elazığ'da sokakta oyuncaklarını satışa çıkaran 8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir'in tüm oyuncaklarını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları alıp çocuklara dağıtılmasını sağladı. Başkan Şerifoğulları, Bedirhan'ın oyuncakları karşılığında istediği sazı alıp evine gönderdi ayrıca kursunun masraflarını da üstlendi.

İbrahim ile Yasemin Demir çiftinin tek çocuğu olan 8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak için ailesinin desteği olmadan Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan evlerinin önünde oyuncaklarını satmaya başladı. Bu durumu öğrenen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bedirhan'ın tüm oyuncaklarını satın alarak kendisine saz hediye edip, kurs masraflarını üstlendi.Çok istediği sazına kavuşan Bedirhan, başkanın adına oyuncaklarını mahalledeki çocuklara dağıttı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kendisine saz hediye ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Muhammet Bedirhan Demir, " Oyuncaklarımı satıyordum. Para kazanıp saz almak istiyordum. Şuan bütün oyuncakları Belediye Başkanı aldı. Sazı da başkanımız aldı. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimde kalan oyuncaklarımı da mahalledeki çocuklara ve arkadaşlarıma dağıtıyorum. Saz çalmayı öğrenip, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı eve davet edip, kendisine şarkı çalacağım" dedi.

Torununun saz çalmaya çok hevesli olduğunu belirten Bedirhan'ın Anneannesi Mevlüde Arduç ise, "Torunum saz almak için oyuncaklarını satmaya başladı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da torunumun yaptığı şeyi duymuş. Bunun üzerine torunuma saz hediye etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
Kültür Mahallesi, Yasemin Demir, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:43 Kaynak: İHA
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