Oyuncu Adnan Koç ve kardeşlerine 184 yıla kadar hapis cezası istemi

Ataşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin yargılandığı davada, 3 kişi hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlarından toplam 97'şer yıldan, 184 yıl dörder aya kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adnan Koç, Mehmet Hayri Koç, Ahmet Koç, Şeyhmus Koç ve avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç'un "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlarından toplam 97'şer yıldan, 184 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer sanıklar Şeyhmus Koç ile Mehmet Pınarbaşı'nın ise "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından ikişer yıldan, 8 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan uyuşturucu satıcı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiği anlatılıyor.

Bunun üzerine müşteki polis memurları S.İ, E.H, Z.M.D ve M.K'nin söz konusu iş yerine geldikleri aktarılan iddianamede, yapılan üst aramasında oyuncu Adnan Koç'un üzerinden 2 gram kokain, şüpheli Ahmet Koç'un üzerinde ise 0,4 gram metamfetamin bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, oyuncu Adnan Koç'un polis merkezine götürülmek üzere iş yeri önünde bulunan ekip otosuna bindirildiği sırada, diğer şüphelilerin kargaşa çıkardığı ve Adnan Koç'un kaçması adına müşteki polislere sözlü olarak mukavemet ettikleri belirtilen iddianamede, polis memurlarının kargaşa çıkarmamaları konusunda ikaz etmelerine rağmen şüphelilerin polislere bağırmaya ve hakaret etmeye devam ettikleri belirtiliyor.

Müşteki polislerle şüphelilerin aralarında yaşanan kargaşanın arbedeye dönüştüğü ifade edilen iddianamede, yaşanan arbedede şüphelilerin polis memurlarını darbettikleri ve ellerindeki silahları alarak ateş açtıkları kaydediliyor.

İddianamede, oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 45 yıl 3 ay 15'er günden, 90 yıl 7 ay on beşer güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için de "kasten yaralama", "kamu görevlisine alenen hakaret", "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", "cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıldan 24 yıl birer aya kadar hapis cezası isteniyor