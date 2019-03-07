Son Dakika Haberleri: Oyuncu Ahmet Kural Adliyede

Oyuncu Ahmet Kural Adliyede

4 dakika önce

- Ahmet Kural ve avukatı İSTANBUL - Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Mahkemesince başlanacak.

- Ahmet Kural ve avukatı İSTANBUL - Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 60. Asliye Mahkemesince başlanacak. Kural sabah avukatıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:18 Kaynak: AA

İstanbul, Ahmet Kural, Güncel
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