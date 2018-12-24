Son Dakika Haberleri: Oyuncu Ahmet Kural Hakkında Sanatçı Sıla'yı Darp Suçundan 5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Hazırlanan...

Oyuncu Ahmet Kural Hakkında Sanatçı Sıla'yı Darp Suçundan 5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Hazırlanan...

2 saat önce

IHAAW154910-ASA/24-12-2018- Oyuncu Ahmet Kural hakkında sanatçı Sıla'yı darp suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Oyuncu Ahmet Kural Hakkında Sanatçı Sıla'yı Darp Suçundan 5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Hazırlanan..., System.String[]
IHAAW154910-ASA/24-12-2018

- Oyuncu Ahmet Kural hakkında sanatçı Sıla'yı darp suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Mahkeme ilk duruşmanın 7 Mart'ta görülmesini kararlaştırdı. 24.12.2018 15: 49: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Sıla, Ahmet Kural, 3. Sayfa
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