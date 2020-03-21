Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı - Son Dakika Magazin

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı

34 dakika önce

Çukur'da Timsah Celil karakterini oynayan ve geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden Ahmet Melih Yılmaz, yayınladığı videosunda "Sete çıkmama kararı aldım" diyerek Çukur'dan neden ayrıldığını anlattı.

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı, System.String[]

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisine damga vuran karakterlerin başında gelen Timsah Celil'i oynayan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Günler sonra Instagram hesabından bir açıklama videosu paylaşan oyuncu, diziden ayrılma sebebini söyledi.

"SETE ÇIKMAMA KARARI ALDIM"

Kendisini merak eden takipçileri için açıklama videosu paylaşan Yılmaz, şunları söyledi: "Şöyle söyleyeyim de konu kapansın, sormayın bir daha. 9 hafta sete çıkmadım. Sonra set var haberi geldi ve bende çıkmama kararı kaldım. Sonra 'zaten karakteri bitireceğiz' dediler. Ben de o zaman uzatmadan hemen bitirin dedim. 2 bölüm sonra bitireceklerdi ben de hemen bitirin dedim. İşimi severek yapıyorum, ölene kadar da severek yapacağım. Bir yolunu bulup yapacağım, kimse engel olamayacak. Heveslerimi ve hayallerimi kimsenin kırmasına izin vermeyeceğim. O yüzden yola devam."

Yamaç'ın intikam almak için vurduğu Timsah Celil'in Çukur macerası sona ermişti.

Melih Yılmaz, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:23 

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