Oyuncu Albayrak Suriye'de Çocuklara Yardım Ulaştırdı

Sinema ve televizyon oyuncusu Sinan Albayrak, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yadım Vakfı gönüllülerinin başlattığı "Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalındaki çocuklara ulaştırdı.

Sinema ve televizyon oyuncusu Sinan Albayrak, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yadım Vakfı gönüllülerinin başlattığı "Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla toplanan 5 bin çizmeyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalındaki çocuklara ulaştırdı.



Sinan Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada savaş mağduru çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.



Albayrak, "Çocukların dini, dili, ırkı olmuyor. Savaş her çocuğu derinden yaralıyor. Suriye gibi birçok coğrafyada çocuklar mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerekiyor." dedi.



Suriye'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ve yetimhaneleri ziyaret ederek sosyal medya üzerinden

toplanan çizmeleri savaş mağduru çocuklara ulaştırdıklarını anlatan Albayrak,

sözlerine şöyle devam etti:



"İHH gönüllüsü bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Bu kampanya sonucu kısa süre içerisinde 5 bin adet çizme toplandı. Bu vesileyle bireysel bir çalışmanın nasıl bereketlendiğini görmüş olduk. Çizmeleri dağıtmak amacıyla yine Suriye'ye geldik. Her gelişimizde Suriye'deki çocuklara biraz daha ısınıyoruz. Ümit ediyoruz ki savaş kelimesi bu çocuklarımızın dünyasından en kısa sürede tamamen çıkar."



Albayrak, İHH İnsani Yardım Vakfının savaş

mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet Köyü ve Yeni Hayat Konutları'nın yanı sıra engelliler için yapılan rehabilitasyon merkezini de ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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