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OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

20.12.2021 11:55

MERSİN'de, binanın 11'inci katının balkonundan düşen, İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

MERSİN'de, binanın 11'inci katının balkonundan düşen, İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Mersin'de bir program için bulunan, Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'ndeki apartmanın 11'inci kattaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Altunmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Altunmeşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. İstanbul'a götürülen Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İzzet Altınmeşe, Ali Murat, İstanbul, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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