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Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncunun 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli , evinin bahçesinde kendisini astı.

Kaynak: DHA

Ali Sürmeli, Kocaeli, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! - Son Dakika

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