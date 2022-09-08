Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncunun 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli , evinin bahçesinde kendisini astı.
Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! - Son Dakika