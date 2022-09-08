OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ

08.09.2022 14:30

TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu
Kaynak: DHA

Ali Sürmeli, Esentepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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