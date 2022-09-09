Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi toprağa verildi

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün , cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Sürmeli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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