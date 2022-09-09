Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle intihar etmesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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