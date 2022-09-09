Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı

09.09.2022 15:09

Oyuncusu Ali Sürmeli'nin intihar eden annesi 82 yaşındaki Akçe Sürmeli'nin cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi. Kolon kanseri tedavisi gören kadının yaşadığı acılara dayanamayarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple asarak intihar etti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle intihar etmesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDULAR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

"ANNEM ACIYA DAYANAMADI"

Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Cenaze töreninden kareler;

OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
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Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi toprağa verildi Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi toprağa verildi Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de seyir halindeki işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Ali Sürmeli, Kocaeli, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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