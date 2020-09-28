ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMAHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA, System.String[]

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.  Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, 'Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.   SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADIAli Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, 'Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi.  MAHSUN KIRMIZIGÜL'DE HASTANEYE KOŞTUAli Sürmeli'nin yakın arkadaşı olan ve bir çok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Ali Sürmeli'nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, 'Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.


ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA
ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA
ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Ali Sürmeli, Kaynarca, Kadıköy, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 02:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OĞLUNDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

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