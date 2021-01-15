Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor - Son Dakika

Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor

15.01.2021 10:18

Geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Ali Sürmeli, yeni bölümle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun süre hastanede tedavi gören usta oyuncu Ali Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMDE YER ALACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geri döneceği öğrenildi. Oyuncunun haftaya ekrana gelecek olan bölümde olacağı da söylentiler arasında.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor

Ali Sürmeli, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor - Son Dakika Magazin


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