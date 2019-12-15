Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı Açıklaması - Son Dakika

Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı Açıklaması

6 saat önce

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Halis" karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, "Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı.

Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı Açıklaması, System.String[]

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Halis" karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, "Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı." dedi.

Uyandıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizi ve sinema sektörünün dünya çapında büyük mesafe katettiğini söyledi.

Özellikle dizi sektöründe popüler kültür anlayışının kırılması gerektiğini belirten Uyandıran, şöyle devam etti:

"Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı. Biraz yakışıklıysanız, biraz popülerseniz hemen bir dizide oynayabiliyorsunuz hatta başrol alabiliyorsunuz. Yapımcılar deneyimli oyuncuları da projelerine dahil etmeli. Ben 'Selamsız Bando' filmindeki set anlayışını, disiplini, oyunculuk aşkını özlüyorum. Her karaktere uyum sağlayabilen oyuncularımız var. Sinema sektörü devlet dairesi değil ki emekli olasın. Oyuncu dediğin sahnede, sette ölür."

Uyandıran, tarih konulu dizilerin ilgi gördüğünü hatırlattı.

"Diriliş Ertuğrul"da olduğu gibi "Kuruluş Osman" dizisinin de hak ettiği değeri göreceğini anlatan Uyandıran, "Burak Özçivit başarılı bir oyuncu. Osman karakterini izleyiciye geçirebilirse uzun soluklu bir dizi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Türk toplumunda dizi ve sinema adına gelişen, ayırt eden bir bakış açısı oluştuğuna dikkati çeken Uyandıran, bunu çok değerli bulduğunu belirtti.

Kanalların dizileri adeta yarıştırdığını ancak notu verenin izleyici olduğunu dile getiren usta oyuncu, "Bizimkiler dizisinde 40 yaşındayken 18 yaşında bir çocuğu oynayan ben, Kaygısızlar dizisinde hemen başka biri olabiliyordum. Oyuncu istenileni vermeli, ancak o zaman izleyici televizyon başında diziyi bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcıların reyting endişesinin usta oyuncular tarafından bertaraf edilebileceği görüşünü savunan Uyandıran, "Yan karakter olarak usta oyuncular kullanılmalı. Hem sete değer katarlar hem de reytingi etkilerler. Diziler ve sinemalarda bizlerin yüzünü görenler, projeyi daha başarılı buluyor." diye konuştu.

Ali Uyandıran, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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