Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi

15.03.2022 11:15
Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi

"Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabı çalınarak kendisinden para alındığı iddiasıyla görülen davada, müşteki olarak ifade verdi.

"Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabı çalınarak kendisinden para alındığı iddiasıyla görülen davada, müşteki olarak ifade verdi.

Özmol'un, Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada talimatla ifadesine başvuruldu.

Duruşmaya avukatıyla gelen Özmol, hesabını geri vermesi için sanığa banka üzerinden bin lira gönderdiğini belirterek, "Parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm.' dedi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müştekinin ifadesinin alınmasından sonra dosyayı yargılamanın yapıldığı Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameden

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alpaslan Özmol'un emniyete başvurarak, Instagram hesabını çalan kişilerin 1000 lira istediğini, kendisinin de bu parayı göndermesine rağmen hesabını geri alamadığı için şikayette bulunduğu anlatılıyor.

Sanık İbrahim Temiz'in, müştekiye ait hesabı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği belirtilen iddianamede, sanığın "haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı Son dakika: Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası

Asliye Ceza Mahkemesi, Alpaslan Özmol, Banka, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement