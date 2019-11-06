Son Dakika Haberleri: OYUNCU ALPER SALDIRAN İLE OYUNCU EŞİ PELİN TUNCEGİL BOŞANDI
Son Dakika Güncel OYUNCU ALPER SALDIRAN İLE OYUNCU EŞİ PELİN TUNCEGİL BOŞANDI

OYUNCU ALPER SALDIRAN İLE OYUNCU EŞİ PELİN TUNCEGİL BOŞANDI

8 saat önce

OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

OYUNCU ALPER SALDIRAN İLE OYUNCU EŞİ PELİN TUNCEGİL BOŞANDI, System.String[]
OYUNCU  Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, 'Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?' Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını  yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil

Açıklamalar


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, alper saldıran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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