Son Dakika Haberleri: Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı
Son Dakika Güncel Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

6 saat önce

OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

OYUNCU Alper Saldıran 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, 'Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?' Diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldım. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

Oyuncu alper saldıran ile oyuncu eşi pelin tuncegil boşandı

Çağlayan Adalet Sarayı, alper saldıran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
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