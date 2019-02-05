Oyuncu Anne Sermin Yaşar'dan Çocuklara Önemli Mesajlar
1 saat önce
"Oyuncu Anne" lakabıyla bilinen yazar Şermin Yaşar'ın Söyleşi ve İmza günü geçtiğimiz hafta sonunda Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yazar Şermin Yaşar'ın hayranları ve okuyucularının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ebeveynlere yönelik ilginç mesajlar verdi.
Şermin Yaşar, özellikle söyleşinin genelinde çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin püf noktalarını aktardı. Balıkesir'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, akıcı ve dostane bir dille kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli saatler yaşattı.
Ev yaşamında çocuklara ait alanlar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yaşar, çocukların oyuncaklarının kategorize edilerek yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak kitapların da aynı zamanda birer oyuncak olduğunu ifade etti.
Akıcı anlatımı ve sempatik hareketleri ile kendisine bir kez daha hayran bırakan Şermin Yaşar, gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Yaşar, hayranlarıyla yakından ilgilenerek kitaplarını imzaladı. Program sonunda Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürü Atik Sahil tarafından Oyuncu Anne Şermin Yaşar'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:08 Kaynak: Bültenler
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