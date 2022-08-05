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Gözaltına alınan Arda Kural'ın, dün de erkek kardeşi A.K'yi tehdit edip darbettiği, annesi G.Ç'yi de tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında önleyici tedbir uygulandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Arda Kural, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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