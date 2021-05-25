Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası - Son Dakika

Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası

25.05.2021 15:46
Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası, System.String[]

KADIKÖY'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

KADIKÖY'de geçen yıl birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı (30) darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat (46) "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Midyat, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından beraat ederken, Sevcan Yaşar da "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada karar çıktı. Mahkeme, "Kasten yaralama" suçundan Sermiyan Midyat'ı bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama neticesinde toplanan delilleri inceleyerek mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek müşteki-sanık Sermiyan Midyat'ın üzerine atılı "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından beraatine karar verdi. Müşteki-sanık Sevcan Yaşar'ın ise "Kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli

para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları anlatılıyordu. 16 Nisan 2020'de Midyat'ın, Yaşar'a yönelik, hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunduğu yerde sürüklendiği, birçok yerine yumruk ve tekme attığı ve Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtilmişti. İddianamede Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. İddianamede Sevcan Yaşar'ın da müşteki-sanık Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı kaydedilmişti. İddianamede Midyat'ın "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istenirken, Yaşar'ın da "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Oyuncu Midyat, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında suçlamayı kabul etmezken, müşteki sanık Yaşar, Midyat'ın kendisine "Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın" ve "Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek darp edildiğini ve tehdit edildiğini öne sürmüştü.


Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar, Mahkeme, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncu arkadaşını darp etmekten yargılanan Sermiyan Midyat'a bin 120 lira para cezası - Son Dakika


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