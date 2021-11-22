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Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi - Son Dakika

Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi

22.11.2021 12:10
Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi

Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Bir dönem, iş adamı Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylarla tanınan oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk Milletine yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gönderilen çok sayıda ihbarda şüpheli Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

İFADESİNDE TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan video çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, şüpheli Aygün Aydın'ın ifadesinde magazin programında hakkında çıkan asılsız, onur, şeref ile namusuna yönelik yapılan bir habere cevap niteliğinde video çektiğini söylediği belirtildi. Aydın'ın iddianamede, yer alan ifadesinde Türk milletini kesinlikle hedef almadığını, sözlerinin kendisine iftira atan kişilere yönelik olduğunu, atılan iftiralardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu, sağlıklı düşünemediğinden yanlış kelimeler seçtiğini ve Türk halkından bu nedenle özür dilediğini söylediği belirtildi.

AYDIN'IN SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ ANLATILDI

Şüphelinin sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türk toplumuna yönelik olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle savunmasına itibar edilemeyeceğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin sözlerini sosyal medya üzerinden yapmış olması ve videonun çok kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu aktarıldı.

2 Yıla Kadar Hapis Talebi

İddianamede, şüpheli Aygün Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir - Sema Demir/ İHA)

Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi
Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi

Aygün Aydın, Aydın, Medya, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Aygün Aydın'a hapis talebi - Son Dakika


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