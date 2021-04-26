Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü

Geçtiğimiz haftalarda cemiyet hayatının çapkınlıklarıyla bilinen ismi Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilen oyuncu Aygün Aydın, Sabancı'yla olan konuşmalarını ifşa ederek magazin gündemine oturmuştu.

İfşaların ardından Aygün Aydın, bu kez Söylemezsem Olmaz programında hakkında konuşan sunucu Seren Serengil'e ateş püskürdü. Kendisi hakkında konuşmasına sinirlenen Serengil, "Teyzem ninem yaşında demem yemin ederim seni döverim! G*tünden element uydurup konuşma. Sen git önce yüzündeki botoksları düzelt! Benim canımı sıkmayın, gelip döver cezası neyse de çekerim!" diye konuştu.