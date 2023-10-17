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Oğlu eski sevgilisini döven oyuncu Ayşe Tunaboylu konuştu: Yapmaz - Son Dakika

Oğlu eski sevgilisini döven oyuncu Ayşe Tunaboylu konuştu: Yapmaz

Son Güncelleme: 17.10.2023 12:32

Usta oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini darbederek günlerce evde hapsettiği iddiasıyla gündeme gelen gitarist oğlu Can Tunaboylu'ya sahip çıktı.

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi olan eski sevgilisi Can Tunaboylu tarafından şiddet görerek günlerce eve hapsedildiğini ileri sürdü. Tunaboylu, hakkındaki şiddet olayının ardından konunun yargıya taşındığını belirterek özür dilerken ünlü oyuncu annesi Ayşe Tunaboylu da oğluna sahip çıktı.

"BENİM OĞLUM YAPMAZ"

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Can Tunaboylu, sayısız dizi ve film projesinde rol alan Ayşe Tunaboylu'nun oğlu çıktı. Oğlu hakkındaki iddianın ardından Hürriyet'e konuşan Tunaboylu, "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz" dedi. Konunun yargıya taşındığını belirten usta oyuncu, oğlunun iftiraya maruz kaldığını belirtti.

Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu

NE OLDU?

Aybike Çelik, sosyal medya hesabından moraran gözü ve kırılan kolunu paylaşarak Tunaboylu tarafından darbedildiğini ve 13 gün boyunca evde hapsedildiğini ileri sürdü. Eski sevgilisinin paylaşımının ardından Instagram hesabından özür dileyen Tunaboylu, "Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün" dedi.

Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu
Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu
Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu
Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu
Oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini döven oğlu Can Tunaboylu'yu savundu

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kadına şiddet, Kadın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Kadın Oğlu eski sevgilisini döven oyuncu Ayşe Tunaboylu konuştu: Yapmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlu eski sevgilisini döven oyuncu Ayşe Tunaboylu konuştu: Yapmaz - Son Dakika
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