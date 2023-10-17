Oğlu eski sevgilisini döven oyuncu Ayşe Tunaboylu konuştu: Yapmaz

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi olan eski sevgilisi Can Tunaboylu tarafından şiddet görerek günlerce eve hapsedildiğini ileri sürdü. Tunaboylu, hakkındaki şiddet olayının ardından konunun yargıya taşındığını belirterek özür dilerken ünlü oyuncu annesi Ayşe Tunaboylu da oğluna sahip çıktı.

"BENİM OĞLUM YAPMAZ"

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Can Tunaboylu, sayısız dizi ve film projesinde rol alan Ayşe Tunaboylu'nun oğlu çıktı. Oğlu hakkındaki iddianın ardından Hürriyet'e konuşan Tunaboylu, "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz" dedi. Konunun yargıya taşındığını belirten usta oyuncu, oğlunun iftiraya maruz kaldığını belirtti.

NE OLDU?

Aybike Çelik, sosyal medya hesabından moraran gözü ve kırılan kolunu paylaşarak Tunaboylu tarafından darbedildiğini ve 13 gün boyunca evde hapsedildiğini ileri sürdü. Eski sevgilisinin paylaşımının ardından Instagram hesabından özür dileyen Tunaboylu, "Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün" dedi.