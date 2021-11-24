Oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na tahliye - Son Dakika

KARAKÖY'de otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen, olay yerine gelen polis ve bekçilere de saldırdıkları iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında, tutuklu yargılanan Çalıkoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Sevgilisinin tahliye kararı üzerine Ayşegül Çınar gözyaşı döktü.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu bulunduğu cezaevinden teknik arıza nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılamadı. Tutuksuz sanık Ayşegül Çınar duruşmada hazır bulundu. Sanık Ayşegül Çınar, beraatini talep etti. Sanıkların avukatı Eren Can Kapmaz ise şikayetçilerin ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek "Müvekkilim üzerine atılı suçu işlememiştir. Kamera kayıtlarından müvekkilimin başında cam şişe kırıldığı görünmektedir. Müvekkilim kesinlikle polis memurlarına karşı direnç göstermemiştir. Müvekkilimin önce tahliyesini sonra beraatini talep ediyoruz" dedi. Şikayetçilerin avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek "Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Çalıkoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasına karar verildi. Çalıkoğlu'nun tahliye kararını açıklamasının ardından Ayşegül Çınar gözyaşlarını tutamadı.

İDDİANAME

İddianamede Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu "şüpheli", aralarında polis, bekçi ve otel çalışanı da olan 14 kişi ise "şikayetçi" olarak yer alıyor. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından arbede yaşandığı anlatılıyor. İddianamede, Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise "Görevli Memura Hakaret", "Silahla Tehdit", "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala Zarar Verme", "Silahla Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor. Davaya bakan İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun eyleminin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesine karar vererek dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine göndermişti. Ancak ağır ceza mahkemesi, suç kapsamının asliye ceza mahkemesi kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.