Oyuncu Bahar Akça, Aydın Ayata ile Çeşme'de görüntülendi
28 dakika önce
OYUNCU ve sunucu Bahar Akça (35), bir dönem birlikte isminin anıldığı ve ayrıldıkları belirtilen iş insanı Aydın Ayata (62) ile İzmir'in Çeşme ilçesinde görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
OYUNCU ve sunucu Bahar Akça
(35), bir dönem birlikte isminin anıldığı ve ayrıldıkları belirtilen iş insanı Aydın
Ayata (62) ile İzmir
'in Çeşme
ilçesinde görüntülendi.
Oyuncu ve sunucu Bahar Akça'nın, bir dönem isminin birlikte anıldığı evli iş insanı Aydın Ayata'dan sonra yine evli olan iş insanı Özcan Ercan ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bahar Akça'nın tekrar Aydın Ayata ile bir araya geldiği belirtildi. Bahar Akça, Ayata'nın Çeşme'deki evinin önünde görüntülendi. İkilinin birbirine sarılması, Akça'nın Ayata'yı öperek uğurlaması DHA
tarafından fotoğraflandı.
İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu