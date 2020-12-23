Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi - Son Dakika

Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi

23.12.2020 20:13
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi, System.String[]

2018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi.

2 yıl önce vefat eden oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, dün Öziri'nin yakın arkadaşı oyuncu Balamir Emren ile evlendi.

"NAMUSUNUZA GÖZ DİKEBİLİRLER"

Arda Öziri'nin dostu iş insanı Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri'nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

PARTİ YAPMIŞTI

Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

İLİŞKİLERİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

BALAMİR EMREN KİMDİR?

1985 doğumlu oyuncu Balamir Emren kariyerine reklam filmleri ile başlangıç yapmış ardından dizilerde rol almaya başlamıştır. Cast Ajansa kayıtlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Duvar isimli dizi ile gerçekleştirmiş dizide Erman karakterini canlandırmıştır.

Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol almıştır.

Reyhan Soykan ile evli olan başarılı oyuncu Balamir Emren İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırmaktadır.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri 14 Eylül 1978 senesinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncudur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde başarıyla bitirmiştir. Ekranlarda ilk olarak Akasya Durağı isimli başarılı dizide Başkomiser Tolga rolünde tanımış olduğumuz oyuncu daha sonra Farklı desenler dizisinde de oynayarak hayatına renk katmıştır. Bu projeden sonra ün kazanan oyuncu Cemile, Dolunay, Kandil, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar, Ah Be İstanbul, Kampüsistan, Estağfurullah Yokuşu, Asmalı Konak, Kınalı Kar, Yedi Numara, Dadı ve Ruhsar gibi projelerde rol alarak milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanmıştır. En son ise Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizinde Göktuğ rolünde oynamıştır. Tecrübeli oyuncu 27 Mayıs 2018 yılında motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Oyuncu Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen oyuncu arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Oyuncu Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen oyuncu arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi

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Son Dakika Magazin Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi - Son Dakika Magazin


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