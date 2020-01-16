Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu - Son Dakika Magazin

Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu

13 dakika önce

Atiye dizisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Beren Saat, Netflix için yeni bir projeye imza attı. Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı.

Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandıran oyuncu Beren Saat'in dizisi ilk sezonuyla kısa sürede en çok izlenen dizilerden biri oldu. Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesi ile hayranlarıyla buluştu.

BEREN YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. "Dünya'da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.

SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLMUŞTU

Atiye dizisinde muhteşem oyunculuğunun yanı sıra sevişme sahneleriyle de günlerce konuşulan Beren Saat, söz konusu sahneler için "Başka bir ülkede de bir sanatçının erotik bir müzik videosu çıkıyorsa diğerlerine göre daha çok izleniyor. Ama bir yandan da düşünüyorum ki ülke olarak ergenlik dönemini aşıp daha olgun bir şekilde hayatımızı yaşamaya başlamalıyız. 'Atiye'de altı çizilecek acayip sahneler çok yok. Sanatla, tarihle, insanların kendi güçleriyle ilgili bir iş bu" demişti.

Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu
Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:34 
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