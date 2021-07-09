Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selin Yağcıoğlu'nun Instagram hikayesinde kendisine gelen mesajları paylaşırken yanlışlıkla sevgilisinin ona attığı "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını da yanlışlık paylaştı.

DENİZDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Mesajın yayılmasının ardından ilişkilerini açıklamayan çiftten oyuncu Yağcıoğlu'nun Instagram fotoğrafının altına "Çok güzelsin be insafsız" diye yazmış ve ilişkisini açık etmişti. Birlikte tatile çıkan sevgililer ilk kez önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Denize giren ve yüzmek yerine suyun içinde sohbet eden ikili, daha sonra localarında vakit geçirdi.

Instagram'da 689 bin takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu'nun bir kızı var.