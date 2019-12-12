OYUNCU BERK OKTAY'IN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI BAŞLADI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel OYUNCU BERK OKTAY'IN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI BAŞLADI (1) - Son Dakika

OYUNCU BERK OKTAY'IN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI BAŞLADI (1)

6 saat önce

OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı Merve Oktay, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım.

OYUNCU BERK OKTAY'IN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASI BAŞLADI (1), System.String[]
OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan  boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay  hakim karşısına çıktı  Merve Oktay,  "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.

İstanbul 23. Asliye Ceza MAhkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Berk Oktay adliye koridorunda avukatlarıyla giderken

-Merve Oktay avukatlarıyla


- İstanbul
Berk Oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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