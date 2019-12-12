Oyuncu berk oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı - Son Dakika

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Oyuncu berk oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı
6 saat önce
OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı Merve Oktay, Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
OYUNCU Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı Merve Oktay, Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza MAhkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.
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