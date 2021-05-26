Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak - Son Dakika

Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak

26.05.2021 00:25

Rol aldığı yapımlar sayesinde halkın beğenisini kazanan isimlerden olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra yeni bir işe daha imza atıyor. Sosyal medya hesabından yeni işiyle ilgili paylaşımda bulunan Akalay, bir markayla birlikte tasarladığı mücevherlerin üretim aşaması için atölyeye girdi.

Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle beğenileri bir kez daha toplayan Birce Akalay, daha önce rol aldığı başta Küçük Ağa ve Yer Gök Aşk olmak üzere, diğer projeleriyle de oyunculuğunu gözler önüne sermişti.

DİZİ İŞLERİ DE İYİ GİDİYOR

Birce Akalay, geçtiğimiz aylarda aldığı kararın ardından dijital platformda yayınlanacak projede rol alan isimler arasına girdi. Daha önce Siyah Beyaz Aşk isimli Kanal D dizisinde İbrahim Çelikkol ile partner olan oyuncu, yeni dizisinde de eski rol arkadaşıyla bir arada olacak. Ancak Akalay'ın oyunculuğun yanı sıra yeni bir işle daha meşgul olduğu ortaya çıktı.

KOLLARINI SIVADI, ATÖLYEYE GİRDİ

Akalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atölyede toplantıda olduğu görüldü. Çok geçmeden Akalay'ın paylaşımıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bir markayla beraber mücevher tasarladığı ve mücevherlerin üretim aşaması için ustalarla toplantı yaptığı öğrenildi. Akalay'ın kısa süre sonra bitecek üretim aşamasının ardından mücevherlerini satışa çıkaracağı öğrenildi.

Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak
Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak
Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak

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Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak - Son Dakika Magazin


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