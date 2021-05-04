Son dakika: Burak Sergen'den güzel haber geldi! Sağlık durumu nasıl? - Son Dakika

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncu Burak Sergen'in son durumunu hurriyet.com.tr'ye anlattı: Burak entübeden ayrıldı ama yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Gün geçtikçe durumunu iyiye gidecek inşallah" dedi.

'TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDECEK'

Geçtiğimiz ay evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen'den son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen bilgilendirip, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

Uzun tedavi sürecinin ardından Sergen'den güzel haber geldi. Cansın Sergen babasının durumunun iyi yönde ilerlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Cansın Sergen, 'Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en yakın zamanda yoğun bakıma alınacak. Durumu iyiye gidiyor' ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.