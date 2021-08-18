Oyuncu Burcu Biricik, çiftlikte çektirdiği pozlarla büyük beğeni topladı

Doğaya olan tutkusunun her fırsatta gösteren oyuncu Burcu Biricik, son olarak Instagram hesabından tarlada ve hayvanların içinde verdiği pozları paylaştı.

"TABİAT AŞKI YEGANE AŞKTIR"

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, çiftlikte domates toplarken ve hayvanlarla verdiği pozları paylaştı. Paylaşımına "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır" notunu ekleyen oyuncuya 165 binden fazla beğeni geldi.

SETTEN İLK KARE GELDİ

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.