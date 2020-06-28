Oyuncu Burhan Çelik ve ünlü yönetmen Murat Uygur'dan örnek proje - Son Dakika

Oyuncu Burhan Çelik ve ünlü yönetmen Murat Uygur'dan örnek proje

Yönetmen ve yapımcı Murat Uygur ile oyuncu Burhan Çelik, gençlerin uyuşturucudan uzak durmaları için seminerler düzenleyecek.

Yönetmen ve yapımcı Murat Uygur ile oyuncu Burhan Çelik, gençlerin uyuşturucudan uzak durmaları için seminerler düzenleyecek.

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Yönetmen ve yapımcı Murat Uygur ile oyuncu Burhan Çelik, ortak bir proje hazırladı. İkili uyuşturucuya karşı seminerler düzenleyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yönetmen Murat Uygur, "Uyuşturucu maddeleri kullanan herkes için bağımlı olma riski eşittir. Alınıp satılan sadece uyuşturucu madde değil, çocuklarımızın, gençlerimizin hayatı ve geleceği. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacı ile lise ve üniversite öğrencilerine bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek için çok yakında seminerler düzenleyeceğiz" dedi.

Birçok projede yer alan oyuncu Burhan Çelik ise yönetmen arkadaşı Murat Uygur'a bu süreçte sonuna kadar destek vereceğini, toplumun bağımlılık konusundaki duyarlılığının artırılması ve gençlerin bu konuda en iyi şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Seminere katılım sağlayan öğrencilere tablet dağıtacaklarını ifade eden Çelik, madde bağımlılığına destek için bir sinema filmi hazırlamayı planladık. 'Gençlerimiz merak ve özenti gibi sebeplerle uyuşturucu kullanımına yönelebiliyor. Bu filmle farkındalık oluşturarak, gençlerimizin en temel hakkı olan sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı bir birey olabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Yönetmen Murat Uygur, filmin başrolünde ise oyuncu Burhan Çelik'in olacağını söyledi. - İSTANBUL

Yönetmen, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:56 Kaynak: İHA

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