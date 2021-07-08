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Oyuncu Canan Ergüder'den haber var! - Son Dakika

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

08.07.2021 09:37
Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!, System.String[]

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan 43 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmıştı.

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan 43 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmıştı. Tedavisine devam eden Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı. Şimdilerde eşi ve çocuğuyla sakin bir hayat süren Ergüder, sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendirdi.

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

Ailesiyle Bozcaada'da bulunan ünlü oyuncu hem enerji depoluyor hem de tedavi sürecine devam ediyor.

"ARTIK BİRAZ DA BÖYLE"

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

"SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"

Ünlü oyuncu "Soranınız çok. Küçük bir 'update vereyim' dedim. Üçüncü kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

"MERAK ETMEYİN, İYİLEŞECEĞİM"

Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; 'Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası 'Menajerimi Ara' ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim.' ifadelerine yer vermişti.

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

Canan Ergüder, Instagram, Bozcaada, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncu Canan Ergüder'den haber var! - Son Dakika Magazin


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