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Oyuncu Cansın Çekili: "Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum"
6 saat önce
Korona virüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür ederek, "Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum" dedi.
Korona virüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür ederek, "Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum" dedi.
Korona virüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Mesaj atan hayranlarına teşekkür eden Çekili, "O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum. Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:55 Kaynak: İHA
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