Oyuncu Cem Uçan'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Oyuncu 2020 yılına da ödülle başladı. Kristal Küre Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Uçan, 2014 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile adını duyurdu. "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam", "Küçük Kıyamet", "Nizama Adanmış Ruhlar", "Kurt Kanunu", "Sungurlar" gibi yapımlarda rol alan Cem Uçan, başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aliyar karakterine hayat verdi. 2018 yılında "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" ve "Kardeşim İçin Der'a" filmlerinde yer alan Cem Uçan, Deliler Fatih'in Fermanı filminde Gökkurt karakterini canlandırmıştı. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde de Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veriyor.