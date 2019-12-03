Son Dakika Haberleri: Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı
Son Dakika Magazin Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı - Son Dakika Magazin

Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı

6 saat önce

Geçtiğimiz ay avukatı Ali Barış Çabuk aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi veren tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, eşi Erdem Özcan ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.

Oyuncu Ceren Erginsoy 2005 yılında evlendiği Erdem Özcan ile boşandı, System.String[]

Geçtiğimiz ay avukatı Ali Barış Çabuk aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi veren tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, eşi Erdem Özcan ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti.


Anadolu 17. Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya, davacı Ceren Erginsoy ve avukatı Ali Barış Çabuk ile davalı Erdem Özcan katıldı. Taraflar, mahkemeye ortak hazırladıkları bir protokol sunarken, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtti.


Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme hakimi, yapılan protokol çerçevesinde müşterek çocukların velayetlerinin ortak velayet olarak belirlenmesine ve çocukların anneleri ile birlikte kalmasına, tarafların birbirinden kendileri için herhangi bir nafaka, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak, ev, şahsi ve ziynet eşyası ile maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından, bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 5'er bin lira tedbir nafakasının çocuklara velayeten davacı anneye verilmesine, taraflar arasında özel kararlaştırılan ve on yıl boyunca ödenecek olan aylık 9 bin liranın da dava tarihinden geçerli olmak üzere Ceren Erginsoy'a ödenmesine karar verdi.


Oyuncu Ceren Erginsoy, 11 Haziran 2019 tarihinde twitter hesabından, Caddebostan sahilinde bisiklet yolu üzerinde piknik yapanları uyaran eşi Erdem Özcan ve kızının ciddi şiddete maruz kaldığını duyurarak, bu olayı görenlerin ve elinde video olanların kendisine ulaşmalarını istemiş, daha sonra da saldırı anının bir vatandaşın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ali Barış, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:47 
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