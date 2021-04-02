U¨nlu¨ oyuncu Ceren Yılmaz koronaviru¨se yakalandıgˆı duyurdu. Hastanede tedavisine devam edilen gu¨zel oyuncu sevenlerinden dua etmelerini istedi.

30 yaşındaki güzel oyuncunun halsiz görüntüsü sevenlerini üzdü.

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: "Adak" gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

Ceren Yılmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi)

2019 – Üç Harfliler: "Adak" (Arzu) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi)

2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)