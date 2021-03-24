Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi
24.03.2021 13:06
İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, Instagram hesabından amuda kalkıp verdiği pozu paylaşarak belindeki dövmeyi gösterdi. Oyuncu, yoruma kapalı yaptığı paylaşımına Şems-i Tebrizi'nin sözünü de ekledi.
Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
BELİNDEKİ DÖVMEYİ GÖSTERDİ
Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, amuda kalkarak poz verdi. Hesabından pek bu tarz pozlara yer vermeyen oyuncu, belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlara kapalı olması dikkat çekti.
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