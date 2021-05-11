Oyuncu Ceyda Düvenci, "Engelliler Haftası" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetleri anlattı - Son Dakika

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara sunulan hizmetleri anlattığı video klip, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İGA'nın "Engelliler Haftası"na yönelik hazırladığı videoda, engelli çocuğu da bulunan oyuncu Ceyda Düvenci rol aldı.

Videoda Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman ile İstanbul Havalimanı'nda engellilere sunulan hizmetleri anlatan Düvenci, İGA'nın tüm engelli bireylerle ile iş birliği yapıp havalimanının deneyimlemelerini sağladığını belirterek "Yolcuların neye ihtiyacı olduğunu onlardan dinleyip tüm özel ihtiyaç sahibi bireylere göre hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Videoda, engelli yolcuların kesintisiz seyahat deneyimi yaşamaları ve havalimanındaki bütün hizmetlerden faydalanabilmesi için havalimanı otoparkından başlayıp uçağın kapısına 19 ayrı noktada sunulan kılavuz yollar, özel yolcu hizmet noktaları, sesli adımlar, çok özel misafir kartı, ayçiçeği yaka kartı gibi tüm erişilebilir olanaklar detaylı şekilde anlatıldı.

"Erişilebilir İşyerleri" kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçilmişti

Engelli yolcular için özel tasarlanan İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde "Erişilebilir İşyerleri" kategorisinde birinci seçilmişti. Ödülü, Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etmişti.